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Нове. Северная пчела. 1825-1831. Вибране по українській тематиці.
Нові номери (2016.07.05) - Киевский телеграф, 1863, 4 июля.
Нові номери (2016.06.30) - Киевский телеграф, 1863, 14 апреля.
Нові номери (2016.06.25) - Киевский телеграф, 1863, 11 апреля.
Нові номери (2016.06.18) - Киевский телеграф, 1863, 28 марта.
Нові номери (2016.06.11) - Киевский телеграф, 1863, 6 января.
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«Вісті ВУЦВК» - провідна газета УСРР 1920-х, 1930-х років.
Номери: 1922 рік - 1 січня, 1927 рік - 19 квітня, 17 травня, 19 червня, 1930 рік - 4 січня, 5 січня, 9 січня, 1 лютого, 1 березня, 1 квітня, 10 травня, 3 червня, 17 червня, 20 липня, 5 серпня, 1932 рік - 2 січня, 1933 рік - 4 січня, 13 лютого, 23 березня, 30 червня, 1938 рік - 26 січня, 4 лютого, 1940 рік - 3 січня, 12 січня, 9 лютого, 27 лютого, 3 березня.
«Хлібороб» - перша україномовна газета на Наддніпрянській Україні.
Номер: 1905 рік - 12 листопада.
«Шлях до волі» - махновська газета.
Номери: 1919 рік - 26 листопада, 27 листопада.
«Стрілець» - фронтова газета Галицької Армії.
Номери: 1919 рік - 1 квітня, 3 квітня, 8 квітня, 11 мая, 14 мая, 14 червня, 9 липня, 10 липня, 13 липня, 14 липня, 23 липня, 27 липня, 31 липня, 3 серпня, 5 серпня, 10 серпня, 1 жовтня, 3 жовтня, 5 жовтня, 7 жовтня, 9 жовтня.
«Діло» - провідна газета Галичини з 1880 по 1939 рік.
Номери: 1939 рік - 31 серпня, 1 вересня.
«Правда» - газета КПРС.
Номери: 1941 рік - 23 июня, 1943 рік - 1 января, 2 января.
«Киевский телеграф» - перша київська недержавна газета.
Номери: 1861 рік - 12 января, 19 января, 29 января, 5 февраля, 30 марта, 2 апреля, 6 апреля, 9 апреля, 13 апреля, 16 апреля, 20 апреля, 30 апреля, 4 мая, 7 мая, 11 мая, 16 июля, 23 июля, 27 июля, 6 августа, 10 августа, 19 октября, 16 ноября, 3 декабря, 24 декабря.
1862 рік - 14 января, 18 января, 21 января, 1 февраля, 11 февраля, 15 февраля, 19 марта, 20 мая, 24 мая, 31 мая, 7 июня, 10 июня, 14 июня, 17 июня, 21 июня, 15 июля, 2 августа, 16 августа, 6 сентября, 13 сентября, 18 ноября, 22 ноября, 29 ноября, 13 декабря, 23 декабря.
1863 рік - 6 января, 28 марта, 11 апреля, 14 апреля, 4 июля.